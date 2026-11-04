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Свет то включают, то выключают: в ДТЭК объяснили частые экстренные отключения

20:03 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Свет то включают, то выключают: в ДТЭК объяснили частые экстренные отключения Фото: в ДТЭК объяснили причину постоянных отключений (Getty Images)
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Экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может изменяться несколько раз в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики отметили, что враг продолжает атаковать украинскую энергосистему, нанося десятки ударов в сутки.

Диспетчеры должны в реальном времени балансировать энергосистему для предотвращения аварий и полного исчезновения света.

Поэтому экстренные отключения могут часто вводить и отменять.

Напомним, что 5 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что из-за российских атак украинские АЭС вынужденно снизили мощность, а самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и области.

В то же время, эксперты отмечают, что РФ сосредоточила систематические удары по энергетике Киевского и Днепровского регионов, из-за чего они зависят от внешнего питания, а прогнозы по продолжительности отключений зимой пока невозможны.

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