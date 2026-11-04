Свет то включают, то выключают: в ДТЭК объяснили частые экстренные отключения

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Экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может изменяться несколько раз в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.