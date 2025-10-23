ua en ru
Нет света? В ДТЭК объяснили, какие бывают типы отключений и когда действуют графики

Четверг 23 октября 2025 11:24
Нет света? В ДТЭК объяснили, какие бывают типы отключений и когда действуют графики Типы отключений электроэнергии бывают разные, поэтому графики действуют не всегда (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Когда в той или иной локации исчезает электроэнергия (свет), важно знать, по какой именно причине это произошло - для понимания ситуации и рационального планирования дальнейших действий. При этом графики отключений - действуют не всегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Какие типы отключений бывают и чем отличаются

В ДТЭК рассказали, что информация о причине отключения электроэнергии поможет пользователю:

  • понять ситуацию;
  • знать, чего ждать дальше.

Так, иногда свет может исчезать из-за проблем с оборудованием, которое принадлежит:

  • застройщику;
  • объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
  • другой частной компании.

"В таком случае восстановление зависит от владельца", - объяснили в ДТЭК.

Другая причина отключения электроэнергии - плановые работы.

Украинцам напомнили, что плановые отключения света проводятся для:

  • осмотра сетей;
  • ремонта сетей;
  • модернизации сетей.

"Их ключевая задача - предотвратить аварии в будущем", - отметили в ДТЭК и добавили, что о таких отключениях клиентов информируют в чат-боте (в Telegram или Viber).

Электроэнергия может исчезать также из-за локальных аварий.

Гражданам объяснили, что при аварийных отключениях речь идет о повреждении:

  • либо в конкретном районе;
  • либо в доме.

В ДТЭК поделились, что такие ситуации "часто возникают из-за перегрузки" (например, когда после отключения все одновременно включают технику).

"Графики здесь не действуют, а предупредить клиентов заранее - невозможно", - отметили в компании.

Еще одна ситуация, при которой украинцы могут оставаться без света, - экстренные отключения.

Они обычно происходят после вражеских атак или крупных аварий - когда энергосистема теряет мощность или повреждены важные объекты:

  • электростанции;
  • подстанции;
  • линии.

"В такие моменты свет выключается без предупреждения, графики не действуют. Это - критический шаг, чтобы избежать масштабных отключений", - объяснили в ДТЭК.

Наконец, когда в системе не хватает электроэнергии для всех в целом, применяют стабилизационные отключения.

Именно тогда энергетики отключают и включают клиентов по очереди - в соответствии со специально составленными графиками.

"Понимаем, как непросто оставаться без света. Но вы не одни - рядом всегда есть те, кто работает, чтобы вернуть его как можно быстрее. Заботьтесь о себе, проверяйте информацию из официальных источников и не стесняйтесь обращаться за помощью", - подытожили в ДТЭК.

Нет света? В ДТЭК объяснили, какие бывают типы отключений и когда действуют графикиНет света? В ДТЭК объяснили, какие бывают типы отключений и когда действуют графикиПубликация ДТЭК Киевские электросети (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Напомним, сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Поэтому ранее мы рассказывали, где в ДТЭК советуют смотреть актуальные графики отключений.

Кроме того, мы объясняли, как пользоваться интернетом во время отключений света.

Читайте также, как безопасно включать бытовую технику после отключения электроэнергии.

