Нет света? В ДТЭК объяснили, какие бывают типы отключений и когда действуют графики
Когда в той или иной локации исчезает электроэнергия (свет), важно знать, по какой именно причине это произошло - для понимания ситуации и рационального планирования дальнейших действий. При этом графики отключений - действуют не всегда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Какие типы отключений бывают и чем отличаются
В ДТЭК рассказали, что информация о причине отключения электроэнергии поможет пользователю:
- понять ситуацию;
- знать, чего ждать дальше.
Так, иногда свет может исчезать из-за проблем с оборудованием, которое принадлежит:
- застройщику;
- объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
- другой частной компании.
"В таком случае восстановление зависит от владельца", - объяснили в ДТЭК.
Другая причина отключения электроэнергии - плановые работы.
Украинцам напомнили, что плановые отключения света проводятся для:
- осмотра сетей;
- ремонта сетей;
- модернизации сетей.
"Их ключевая задача - предотвратить аварии в будущем", - отметили в ДТЭК и добавили, что о таких отключениях клиентов информируют в чат-боте (в Telegram или Viber).
Электроэнергия может исчезать также из-за локальных аварий.
Гражданам объяснили, что при аварийных отключениях речь идет о повреждении:
- либо в конкретном районе;
- либо в доме.
В ДТЭК поделились, что такие ситуации "часто возникают из-за перегрузки" (например, когда после отключения все одновременно включают технику).
"Графики здесь не действуют, а предупредить клиентов заранее - невозможно", - отметили в компании.
Еще одна ситуация, при которой украинцы могут оставаться без света, - экстренные отключения.
Они обычно происходят после вражеских атак или крупных аварий - когда энергосистема теряет мощность или повреждены важные объекты:
- электростанции;
- подстанции;
- линии.
"В такие моменты свет выключается без предупреждения, графики не действуют. Это - критический шаг, чтобы избежать масштабных отключений", - объяснили в ДТЭК.
Наконец, когда в системе не хватает электроэнергии для всех в целом, применяют стабилизационные отключения.
Именно тогда энергетики отключают и включают клиентов по очереди - в соответствии со специально составленными графиками.
"Понимаем, как непросто оставаться без света. Но вы не одни - рядом всегда есть те, кто работает, чтобы вернуть его как можно быстрее. Заботьтесь о себе, проверяйте информацию из официальных источников и не стесняйтесь обращаться за помощью", - подытожили в ДТЭК.
Публикация ДТЭК Киевские электросети
