Иран атаковал Израиль, а Россия готовит провокацию на ЗАЭС: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 13 апреля:

Новости за 14 апреля:

Нападение на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.

В свою очередь министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль "будет требовать от Ирана цен таким образом и в такое время, которое их устроит".

Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.

Провокация на ЗАЭС

Тем временем Генеральный штаб Украины сообщил, что российские кафиры готовятся провести очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции.

В штабе отметили, что захватчики могут обвинить Украину.

Напомним, что на неделе Запорожская атомная электростанция перевела все реакторы в состояние "холодной остановки". 13 апреля последний блок был переведен в это состояние. В Минэнерго объяснили, что это важно во избежание ядерной катастрофы.

Украинские корабли примут участие в международных морских учениях в Британии

Украинские минные искатели "Чернигов" и "Черкассы" примут участие в международных учениях в Британии.

Кулеба высказался о задержке помощи Украине в Конгрессе США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект о помощи Украине в Конгрессе США уже можно назвать "мученическим".

На вопрос журналиста, примут ли законопроект, Кулеба отметил, что пока не может загадывать.

В свою очередь глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Палата представителей США на этой неделе рассмотрит вопрос финансирования помощи Украине в войне с Российской Федерацией.

Сербия отказалась от российских истребителей и купит самолеты во Франции

Один из самых сильных союзников Москвы на Балканах отказался от российских истребителей. Сербия планирует приобрести самолеты Rafale у французской компании.

Белград планирует заказать у Dassault Aviation дюжину французских истребителей Rafale стоимостью 3 млрд евро.

СБУ раскрыла особенность своих морских дронов

У морских беспилотников СБУ нет аналогов на Западе и незаметны для враждебных систем обнаружения. На вооружении СБУ сегодня находятся морские дроны Sea Baby и Мама.

МВД изменило протоколы реагирования спасателей на обстрелы РФ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям изменила протоколы реагирования, касающиеся работы спасателей, а также использования инженерной и специальной техники.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что правила изменяются, учитывая допущенные ошибки, в том числе случаи гибели работников ГСЧС.

В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации

Перед подписанием закона о мобилизации Офис президента проверит его на соответствие Конституции. Только после этого законопроект будет передан на подпись украинскому президенту Владимиру Зеленскому.