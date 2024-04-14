В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации
Перед подписанием закона о мобилизации Офис президента проверит его на соответствие Конституции. В целом все это может занять до двух недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя спикера Верховной рады Александра Корниенко в эфире телемарафона.
Корниенко прогнозирует, что президент Украины Владимир Зеленский "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.
"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - сказал вице-спикер Рады.
По словам Корниенко, сейчас в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые бы блокировали подписание принятых изменений в закон о мобилизации.
"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - добавил он.
Мобилизация в Украине
Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.
В документе также первоначально была норма о демобилизации военнослужащих, но ее унесли оттуда в последний момент. Вопросы хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.
Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент Владимир Зеленский подпишет его. Более подробно о новом законе - в материале РБК-Украина.
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