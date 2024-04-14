ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 16:39
UA EN RU
В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации Фото: первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Перед подписанием закона о мобилизации Офис президента проверит его на соответствие Конституции. В целом все это может занять до двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя спикера Верховной рады Александра Корниенко в эфире телемарафона.

Корниенко прогнозирует, что президент Украины Владимир Зеленский "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.

"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - сказал вице-спикер Рады.

По словам Корниенко, сейчас в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые бы блокировали подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.

В документе также первоначально была норма о демобилизации военнослужащих, но ее унесли оттуда в последний момент. Вопросы хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент Владимир Зеленский подпишет его. Более подробно о новом законе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский