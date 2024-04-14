Палата представителей США на этой неделе рассмотрит помощь Украине, - конгрессмен

Палата представителей США на этой неделе рассмотрит вопросы финансирования помощи Украине в войне с РФ. Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", - сказал конгрессмен в интервью NBC Новости.

В то же время, комментируя позицию кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по поводу помощи Украине, Тернер отметил, что все в США "очень близки к пониманию", что ситуация находится в критической точке.

Однако Тернер не уточнил, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей - ту, которая была одобрена Сенатом, или, возможно, какую-то другую инициативу республиканцев.