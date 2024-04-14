СБУ раскрыла особенность своих морских дронов

У морских беспилотников СБУ нет аналогов на Западе и они незаметны для вражеских систем обнаружения. На вооружении СБУ сегодня находятся морские дроны Sea Baby и "Мамай".

"В 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие и неманевренные, их легко могли обнаруживать вражеские РЛС. К тому же западные дроны не имели боевой части, потому что использовались для логистики или разведки", - рассказал представитель СБУ.

Поэтому, по словам Дехтяренко, в СБУ решили разработать концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред - воды и воздуха.

"Именно из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, которые СБУ проводила вместе с ВМС. Такие дроны можно увидеть только уже визуально, а не на системе наблюдения", - сказал он.

В целом, как рассказал представитель СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей РФ, а также Крымский мост, который РФ использовала для поставки вооружения на войну. Стоимость дронов СБУ оценивается в 8,5 млн гривен, тогда как уничтожаемые ими российские корабли стоят несколько десятков миллионов долларов.

"Мы, конечно, не можем раскрывать все технические характеристики, но можем отметить, что это уже новые поколения дронов, над совершенствованием которых мы продолжаем работать. Например, Sea Baby 2024 года - это дрон нового поколения, который еще более смертоносный. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров. СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", - добавил Дехтяренко.