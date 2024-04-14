ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники уничтожили склад снарядов РФ на Купянском направлении (видео)

Харьков, Воскресенье 14 апреля 2024 11:02
UA EN RU
Пограничники уничтожили склад снарядов РФ на Купянском направлении (видео) Фото: пограничники уничтожили склад снарядов РФ на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили полевой склад российских войск на Купянском направлении. Для этого они использовали сбросы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Уничтожен полевой склад боекомплекта оккупантов на Купянском направлении пограничниками бригады Гвардии наступления "Месть", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, бойцы продолжают наносить врагу поражение сбросами с БПЛА.

Ситуация на Купянском направлении

В последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона. В частности, речь идет про Харьковский и Богодуховский, Чугуевский районы и Волчанское, Купянское направления.

Что касается ситуации на фронте, то по последним данным российские войска взяли оперативную паузу на Лиманском на Купянском направлениях. Впрочем, враг не перестает атаковать Белогоровку Луганской области.

Отметим, за сутки ВСУ отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск ДПСУ Харьков Война в Украине
NEWS
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский