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Пожар и раненые. Российские оккупанты обстреляли центр Купянска (фото)

Харьков, Суббота 13 апреля 2024 08:38
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Пожар и раненые. Российские оккупанты обстреляли центр Купянска (фото) Фото: оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, начался пожар, есть раненые (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером 12 апреля российские войска обстреляли центр города Купянска Харьковской области. Начался пожар, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"12 апреля российские террористы обстреляли центр города Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 кв.м.", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Купянска Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

Как рассказали спасатели, под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина.

"В ходе поисково-спасательной операции спасатели его деблокировали и передали медикам. По другому адресу обнаружен раненый 73-летний мужчина, который также госпитализирован", - отметили в ГСЧС.

Обстрелы Купянска

Российские войска постоянно атакуют Купянск и район Харьковской области. В частности, 12 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, двое людей пострадали.

Кроме того, в марте захватчики нанесли удар по Купянску Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня. Погибли два человека.

Также в марте россияне впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения. Из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

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