Пожар и раненые. Российские оккупанты обстреляли центр Купянска (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"В ходе поисково-спасательной операции спасатели его деблокировали и передали медикам. По другому адресу обнаружен раненый 73-летний мужчина, который также госпитализирован", - отметили в ГСЧС.

"12 апреля российские террористы обстреляли центр города Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 кв.м.", - говорится в сообщении.

Обстрелы Купянска

Российские войска постоянно атакуют Купянск и район Харьковской области. В частности, 12 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, двое людей пострадали.

Кроме того, в марте захватчики нанесли удар по Купянску Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня. Погибли два человека.

Также в марте россияне впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения. Из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

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