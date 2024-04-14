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Харьков атакуют "Шахеды": в городе взрывы

Харьков, Воскресенье 14 апреля 2024 00:40
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Харьков атакуют "Шахеды": в городе взрывы Фото: Харьков атакуют "Шахеды" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харьков атакуют беспилотники типа "Шахеды" ночью 14 апреля. Слышны взрывы, в некоторых районах перебои с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков в опасной зоне. Город под ударом "шахедов"", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Местные источники сообщают об взрыве в городе. В некоторых районах пропал свет.

Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников на город.

"Несколько дронов в северной части Харьковской области, курс восточный. Беспилотники в западной части Харьковской области, курс юго-восточный", - сообщали защитники.

Позже ВСУ попросили жителей города находиться в укрытиях.

"Харьков - находитесь в укрытиях", - писали Воздушные Силы.

Обновлено 01:05: в городе прозвучал взрыв после отбоя тревоги.

Воздушные Силы сообщают об ракетной опасности для региона.

В городе объявлена воздушная тревога.

Харьков атакуют &quot;Шахеды&quot;: в городе взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Удары российских войск по Харькову

Ранее мы писали, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков.

Также 11 апреля, в Харькове прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

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