В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР (видео)
Украинские пограничники в Донецкой области ликвидировали два российских бронетранспортера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Два БТР-82А уничтожили ударные БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" в Донецкой области", - сообщили в ГПСУ.
Пограничники сообщили, что первый бронетранспортер взорвался ночью на мине, заранее дистанционно установленной дроном пограничники. Обездвиженную технику добили утром.
Вторую единицу техники военные уничтожили сбросами с бомбера "Вампир".
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Войска агрессора пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Как отмечают в Институте изучения войны, в частности, продолжаются позиционные бои по нескольким направлениям - на востоке и юге Украины, где Силы обороны продолжают отражать вражеские штурмы и сдерживать российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.