В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР (видео)

Украинские пограничники в Донецкой области ликвидировали два российских бронетранспортера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники сообщили, что первый бронетранспортер взорвался ночью на мине, заранее дистанционно установленной дроном пограничники. Обездвиженную технику добили утром.

"Два БТР-82А уничтожили ударные БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" в Донецкой области", - сообщили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Войска агрессора пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Как отмечают в Институте изучения войны, в частности, продолжаются позиционные бои по нескольким направлениям - на востоке и юге Украины, где Силы обороны продолжают отражать вражеские штурмы и сдерживать российских оккупантов.

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