РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW

Российские войска осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, но позволяющие оккупантам получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Украинским силам потребуется все больше усилий, чтобы защититься от этих действий России, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи, считают эксперты.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно .

Сейчас украинские силы испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, и российские силы используют это.

По мнению ISW, российским силам, вероятно, не хватает возможностей проводить одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было раньше, теперь они используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Оккупанты заставляют украинцев перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий, создавая таким образом уязвимые места, которыми можно воспользоваться.