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РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW

Воскресенье 14 апреля 2024 06:46
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РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска осуществляют оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не объединенные общей стратегической целью, но позволяющие оккупантам получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Украинским силам потребуется все больше усилий, чтобы защититься от этих действий России, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи, считают эксперты.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно .

Сейчас украинские силы испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, и российские силы используют это.

По мнению ISW, российским силам, вероятно, не хватает возможностей проводить одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было раньше, теперь они используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Оккупанты заставляют украинцев перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий, создавая таким образом уязвимые места, которыми можно воспользоваться.

Напомним, вчера, 13 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники.

Несколько дней назад ISW сообщал о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области; северо-западнее Бахмута и юго-западнее Донецка Донецкой области.

В то же время продвижение под Часовом Яром пока не фиксирует.

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РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
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