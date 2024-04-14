Российские войска взяли оперативную паузу на Лиманском на Купянском направлениях. Впрочем, враг не перестает атаковать Белогоровку Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"И на Лиманском и Купянском направлениях враг взял оперативную паузу. Все его атаки были сосредоточены на Белогоровке, где наши защитники мужественно держат оборону, не дают захватчикам продвинуться вперед", - рассказал он.

Оккупанты взяли оперативную паузу на двух направлениях фронта, но продолжают атаковать Белогоровку Луганской области (deepstatemap.live)

Обстрелы Луганской области

Впрочем, по словам главы ОВА, россияне продолжают бить по селам, где еще живут гражданские.

"Макеевка и Невское оказались под ударами артиллерии и минометов. Также на Невское двинулись БПЛА противника", - отметил Лысогор.

Напомним, полицейские вместе с гражданскими попали под российские обстрелы в селе Макеевка Луганской области 11 апреля. Среди работников МВД есть пострадавшие.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.

При этом, как пишет ISW, российские войска атакуют по крайней мере на трех направлениях, не объединенных общей стратегической целью, но позволяющих оккупантам получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору. Однако войскам РФ будет тяжело использовать оперативное значение Часов Яра.