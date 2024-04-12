Иран готовит удар по Израилю? В чем суть конфликта и решится ли Тегеран на атаку

С начала апреля мир находится в ожидании иранского ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске (Сирия). За это время неоднократно сообщалось, что Тегеран вот-вот готов атаковать, а согласно последним данным, удар последует в ближайшие часы.

Подробнее о причинах конфликта, иранских угрозах и что пишут об этом мировые СМИ, - в тексте РБК-Украина .

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Первый шаг за Израилем? Суть нового конфликта и возможные причины

Израильские силы 1 апреля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли не менее семи человек, в том числе командир подразделения "Аль-Кудс" (экспедиционное крыло Корпуса стражей исламской революции) генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Региональные медиа обвинили Израиль. Официально ответственность он не взял, но и не говорил, что не стоит за ударом. Предполагается, что цель в сирийской столице атаковали с самолетов F-35 в то время, когда в здании находились иранцы. Эта атака стала важным прецедентом. До этого израильская армия неоднократно поражала объекты иранских и проиранских сил в Сирии, но никогда не била по дипломатическим зданиям.

"С точки зрения международного права, это грубое нарушение иммунитета диппредставительств, считающихся территорией той страны, интересы которой они представляют", - написал в колонке для РБК-Украина аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Исходя из статуса погибших, Иран понес самые серьезные потери со времен ликвидации генерала Касема Сулеймани в 2020 году. На удар реагировали с тревогой. С критикой выступили генсек ООН Антониу Гутерриш, Китай, Саудовская Аравия и другие недружественные Израилю страны.

Отметим, Иран и сам не раз нарушал неприкосновенность дипломатических объектов. Последний случай - в 2016 году в Тегеране толпа ворвалась в посольство Саудовской Аравии. При этом Иран никогда не атаковал посольства дронами или ракетами. Другими словами, израильская атака достаточно знаковая, чтобы, возможно, открыть новую главу в противостоянии на Ближнем Востоке.

Фото: в результате атаки ликвидирован иранский генерал Мохаммад Реза Захеди (Fars Media Corporation)

Кроме того, она накладывается на растущее международное давление из-за войны в секторе Газа. Сейчас действия Армии обороны (ЦАХАЛ) критикуют не только враги, но и стратегический союзник в лице США. В конце марта Вашингтон не наложил вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху отменил поездку военной делегации. Поэтому удар по консульству Ирана выглядит еще и как сигнал миру о том, что Израиль намерен решать вопросы так, как считает нужным.

Эскалация с Ираном происходит на фоне войны в Газе, которая длится уже более шести месяцев. Несмотря на поддержку террористов ХАМАС и антиизраильскую риторику, на практике Тегеран не решился на прямой военный конфликт, разве что активизировал прокси-силы - хуситов в Йемене и в меньшей мере ливанскую "Хезболлу".

По мнению Кусы, для ракетного удара по дипломатическому зданию могло быть несколько причин. Возможно, Израиль пытается втянуть Иран в прямое военное противостояние, чтобы поднять ставки и вынудить США вмешаться; разрушить шаткое перемирие, которое достигли США и проиранские группировки в Сирии и Ираке; показать прогресс в войне с Ираном на фоне затянувшейся кампании в Газе.

Обмен угрозами. Иран пугает ударом, Израиль готов к войне

Нападение вызвало гневную реакцию высоких иранских чиновников, которые сразу пообещали "жесткий ответ".

"Мы заставим их пожалеть о том, что они совершили преступление и прибегли к подобным действиям", - заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Иранский президент Ибрагим Раиси назвал атаку на консульство в Дамаске "бесчеловечным, агрессивным и отвратительным актом". А министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян заявил, что Израиль атаковал самолетами и ракетами американского производства, поэтому США тоже якобы несут ответственность.

По данным Bloomberg, Тегеран посылал письменное уведомление в Вашингтон, чтобы "американцы отошли в сторону", а в ответ якобы США попросили не атаковать их цели. Официально американская сторона это не комментировала. Издание пишет, что Израиль заранее не информировал партнера об авиаударе.

Фото: аятолла Али Хаменеи угрожает Израилю ответным ударом (Getty Images)

На днях израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предупредил, что его страна ответит на иранские атаки.

"Если Иран атакует со своей территории, Израиль отреагирует и атакует Иран", - написал он в своем микроблоге X.

А президент США Джо Байден заверил Нетаньяху в непоколебимой поддержке. По его словам, американские партнеры сделают все возможное для защиты безопасности Израиля. Накануне иранская миссия при ООН выдвинула ультиматум. Она требует, чтобы Совбез осудил удар по консульству, в противном случае Тегеран применит силу. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что Армия обороны готова к нападению, постоянно оценивает ситуацию и будет действовать везде, где нужно.

Как пишет The Times of Israel, глава иранского МИД передал Вашингтону новое послание. В нем говорится о том, что ответ на удар по консульству будет контролируемым и не эскалационным. Возможно, что речь идет не о прямом нападении, а об атаках проиранских прокси, таких как "Хезболла" или ХАМАС в секторе Газа.

Публично на иранские угрозы отреагировал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Который призвал иранского коллегу Абдоллахияна предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Атака в течение 24-48 часов? Почему нет окончательного решения

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает о подготовке именно прямой атаки. По его данным, Иран готовится ударить в течение следующих 24-48 часов по объектам в южной или северной части Израиля.

При этом близкий к лидерам иранского режима собеседник говорит, что окончательного решения о планах нападения еще нет. Как и о том, когда атаковать - в пятницу или субботу.

"Планы находятся на рассмотрении верховного лидера, и он все еще взвешивает политический риск", - цитирует издание советника аятоллы Хаменеи.

Ранее официальные лица США считали неизбежным удар по израильским или американским силам на Ближнем Востоке. Теперь же разведка уверена, что Тегеран атакует израильскую территорию, а не интересы Вашингтона и Иерусалима в другим частях региона, пишет WSJ.

Фото: американский президент Джо Байден заверил Израиль в непоколебимой поддержке (Getty Images)

Вчера американское посольство в Израиле рекомендовало своим гражданам не покидать центральные районы страны.

"В целях предосторожности правительственным служащим США и членам их семей до дальнейшего уведомления запрещено выезжать за пределы Большого Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и даже Иехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы", - отметил представитель правительства США.

Пентагон подтвердил, что глава Центрального командования Вооруженных сил США Майк Эрик Курилла, ответственный за операции на Ближнем Востоке, отправился в Израиль. Министр обороны Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом подтвердил "железную поддержку перед лицом растущих угроз со стороны Ирана". По его словам, израильская сторона может положиться на США в защите от иранских атак.

Также вчера премьер-министр Биньямин Нетаньяху предостерег Тегеран.

"Кто бы ни причинил нам вред, мы причиним вред в ответ. Мы готовы удовлетворить все потребности государства Израиль в безопасности, как в обороне, так и в наступлении", - заявил он, выступая перед военными на авиабазе на юге страны.

Politico тоже пишет о подготовке масштабного удара. Но отмечает, что Иран корректирует планы и таким образом посылает сигналы США, чтобы возможная эскалация не вынудила Вашингтон ответить. Пока рассматриваются два варианта - прямая атака или со стороны ливанской "Хезболлы". Бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой уверен, что успех удара определит, перерастет ли он в более широкий конфликт.

Наихудший сценарий и решится ли Иран на удар по Израилю

Тем временем CBS News отмечает, что Израиль готовится к наихудшему сценарию. Который, по мнению американских чиновников, может стать реальностью в ближайшие часы.

Два собеседника сообщили изданию, что крупная атака ожидается уже в пятницу, 12 апреля. Возможно, она состоится с использованием более 100 ударных беспилотников и десятков ракет. Предварительно, целями будут военные объекты на израильской территории. Американская сторона считает, что ЦАХАЛ будет сложно отбить атаку такого масштаба.

Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорит о готовности воевать с Ираном (Getty Images)

Иран публично не говорил, как и когда ответит на ракетный удар по своему консульству в Сирии, поэтому неясно, как далеко зайдут его лидеры. Вариант с прямым нападением действительно грозит тем, что война против ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт.

Эксперт по безопасности и бывший сотрудник израильской разведки "Моссад" Сима Шайн считает, что прямо сейчас разворачиваются наиболее тревожные события за последние десятилетия. По ее словам, прямой удар по Израилю может включать комбинированную атаку, аналогичную той, которую иранские силы в 2019 году провели против саудовского нефтяного объекта Saudi Aramco.

"Они попытаются атаковать вооруженные силы или какой-то военный объект. Но вопрос в ущербе. Если будет много убитых или раненых, думаю, это может привести к огромной эскалации", - сказала она и добавила, что на самом деле ни одна из сторон не хочет конфликта.

Издание El Pais пишет: есть признаки того, что Иран на самом деле опасается "оглушительного" возмездия со стороны Байдена и Нетаньяху. Конечно, военный потенциал для нападения есть, хотя, похоже, даже один из союзников - Российская Федерация - пытается отговорить Тегеран. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к максимальной сдержанности.

"Ракетный потенциал Ирана значителен. Его ракеты достигали Ирака и Сирии. Они вполне могут достичь Израиля", - говорит Лучано Заккара, профессор Центра исследований Персидского залива в Университете Катара.

Другой вопрос - отвечает ли такой удар иранским интересам.

"Прямо атаковать Израиль трудно. Тегеран знает, если он сделает это, ответ Израиля и Соединенных Штатов будет значительный", - добавил он.

Словесную перепалку министров иностранных дел и заявление Биньямина Нетаньяху о готовности к войне не только в секторе Газа эксперт называет игрой на сдерживание между странами, которые давно находятся в состоянии войны. Известны порядка 40 случаев, когда Израиль проводил операции на иранской территории. В том числе по ликвидации ученых-ядерщиков в Тегеране и отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года.

В то же время очевидно, что потенциал сдерживания у Ирана меньше, чем у Израиля.

"И технологически он не так развит. Я не думаю, что он собирается запускать ракеты напрямую со своей территории, потому что израильский ответ придет и туда. Израиль ясно дал это понять", - подчеркнул Заккара.