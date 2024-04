Иран готовит удар по Израилю? В чем суть конфликта и решится ли Тегеран на атаку

Подробнее о причинах конфликта, иранских угрозах и что пишут об этом мировые СМИ, - в тексте РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации The Wall Street Journal, CBS News, El Pais, Politico, The Times of Israel, заявления иранских, израильских и американских официальных лиц, колонка аналитика Украинского института будущего Илии Кусы для РБК-Украина.