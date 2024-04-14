Россияне выпустили ракету по Днепру: от осколков пострадали люди

Российские оккупанты сегодня, 14 апреля, выпустили ракету по Днепру. От осколков пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Сегодня около шести часов вечера в Днепропетровской области были слышны взрывы. Лысак сообщил, что украинские защитники неба уничтожили вражескую ракету в Днепровском районе.

В областном центре из-за падения обломков повреждены частные дома. Предварительно, 2 человека пострадали. В то же время, по данным главы ОВА, задымление наблюдается в Любимовской общине.

Обстрел Никополя и района

В течение дня Никополь и район пережил 11 атак. Мирные населенные пункты враг накрывал тяжелой артиллерией и дронами.

"Досталось Покровской сельской и Мировской общинам. А больше всего - Никополю. Там четверо пострадавших. Кроме трех человек, получивших ранение после обеда еще один 55-летний мужчина", - рассказал Лысак.

Фото: россияне обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

В городе из-за обстрелов горел частный дом, два гаража и столько же автомобилей. Глава ОВА рассказал, что огонь чрезвычайники уже укротили.

Кроме этого изуродованы 3 дома, машина, линия электропередач.