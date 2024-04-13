Украинские корабли примут участие в международных морских учениях в Британии
Украинские минные искатели "Чернигов" и "Черкассы" примут участие в международных учениях в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС ВСУ.
Два искателя мин ВМС Вооруженных сил Украины, которые Британия передала Украине в 2022 году, прибыли на базу Королевского флота в городе Портсмут, Англия, где планируется проведение совместных учений. Речь идет о минных искателях "Чернигов" и "Черкассы".
За последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота, участвовали в многонациональных учениях Joint Warrior 23-II и Sea Breeze 2023.
Отмечается, что в Портсмуте корабли будут проходить подготовку к обучению в водах Британии с Королевским флотом и ВМС США. В будущем приобретенный опыт пригодится Украине при взаимодействии со странами-партнерами по стандартам НАТО.
Ранее сообщалось, что военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным, в ВМС ВСУ они получили названия "Чернигов" и "Черкассы". Корабли, каждый из которых прослужил в Королевском флоте более 20 лет, ранее прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.
В настоящее время корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.
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