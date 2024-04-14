Сотни дронов и ракет, ПВО работала в нескольких странах: итоги воздушной атаки Ирана на Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. ЦАХАЛ сообщает, что почти все они были сбиты, ущерб от атаки официальный Израиль назвал незначительным.

Первые дроны в воздухе

Иран запустил первые ударные беспилотники в направлении территории Израиля поздно вечером, 13 апреля. Этот шаг стал ответом на ракетный удар по зданию иранского консульства в Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

ЦАХАЛ сообщил о полной готовности средств ПВО, истребители были подняты в воздух для отслеживания иранских средств поражения.

Одновременно Израиль, а также Иордания, Ирак и Иран закрыли свои воздушные пространства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к нападению со стороны Ирана и будет действовать по принципу "кто сделает нам больно, поэтому мы ответим тем же".

Совет национальной безопасности при президенте США подтвердил начало воздушного удара по Израилю. Президент Джо Байден заявил о "железной" поддержке безопасности Израиля со стороны США.

Начало противодействия

ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана, и отслеживают их движение. По данным журналистов, разведка Израиля зафиксировала запуск БПЛА также с территории Ирака.

Появились сообщения СМИ о том, что Иордания будто бы готова сбивать иранские цели в своем воздушном пространстве, и что израильские самолеты уже сбивают иранские дроны над Иорданией.

В то же время, министр обороны Ирана предупредил соседние страны, что любая из них, которая откроет свое воздушное пространство ВВС Израиля для перехвата беспилотников, станет целью.

ЦАХАЛ приказал жителям северных Голанских высот, района Неватим на юге Израиля, городов Димона и Эйлат оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

В ряде регионов Израиля объявили воздушную тревогу, в Иерусалиме и других городах были слышны взрывы.

Перехват

Около 02:00 по Киеву появились сообщения о первых сбитых иранских дронах и баллистических ракетах в небе над Иерусалимом и другими городами.

По данным радиостанции KAN, речь идет именно о баллистике, а не о крылатых ракетах или ударных беспилотниках, ранее задействованных Ираном для воздушной атаки по Израилю.

В перехвате беспилотников и ракет приняли участие американские самолеты и эсминцы при поддержке Великобритании.

Завершение атаки

Также около 02:00, когда перехват воздушных целей еще продолжался, делегация Ирана в ООН заявила, что Тегеран собирается ограничиться нанесенной волной ударов по территории Израиля. При этом делегация подчеркнула, что возможны и новые волны атаки в случае, если Израиль "сделает глупость", имея в виду ответ на уже нанесенные сегодня удары.

Последствия удара

По данным ЦАХАЛа, Иран использовал во время нападения более 200 дронов. Американские СМИ со ссылкой на источники в США сообщили, что также Иран запустил по Израилю около 150 ракет. При этом отмечается, что они запускались в несколько "волн": сначала около 80 и затем еще дополнительно 70 ракет.

Израильская армия заявила, что было перехвачено "подавляющее большинство" воздушных целей. США сообщили, что сбиты "почти все" беспилотники и ракеты.

Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.

Он также отметил, что за пределами страны было перехвачено более десяти крылатых ракет и десятки беспилотников. По его словам, всего было выпущено более 200 ракет и БПЛА.

Реакция мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Ирана". "Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - отметил он.

Совет Безопасности ООН намерен провести сегодня заседание по поводу иранской атаки.

В Конгрессе США атака Ирана вызвала новые двухпартийные призывы к принятию пакета иностранной помощи. Ожидается, что на следующей неделе Палата представителей рассмотрит законопроект о поддержке Израиля. Это может быть тот самый законопроект, в котором также предусматривается 60 млрд долларов на военную помощь Украине.

Байден сообщил, что завтра соберет своих коллег-лидеров G7, чтобы координировать "общий дипломатический ответ на наглую атаку Ирана".

Ответ Израиля

Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.

Американские СМИ распространили информацию, что якобы некоторые высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, что Израиль может сделать что-то быстро в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях. Байден якобы приватно выразил обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается втянуть США в более широкий конфликт.

Израиль, по данным СМИ, пообещал координировать ответ с союзниками.