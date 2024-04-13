Галущенко назвал цель российских ударов по энергетике в Украине

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

На заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Черновцах, Галущенко рассказал, что в результате российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 - 2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране", - подчеркнул министр.

Министр ознакомил участников Конгресса с мерами, которые планируются для восстановления и наращивания мощностей, и отметил, что несмотря на российские удары, система удержана и сегодня она работает стабильно.