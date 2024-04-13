ЗАЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в "холодную остановку"

Запорожская атомная электростанция перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". Утром 13 апреля в это состояние был переведен последний - четвертый - реактор.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ .

"Решение о холодной остановке всех шести блоков позитивно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", - сказал Гросси.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины еще в прошлом году издала распоряжение по ограничению работы всех шести энергоблоков ЗАЭС в режим "холодной остановки". Но россияне, контролирующие ЗАЭС, отказывались это делать.

Говоря об угрозе безопасности ЗАЭС, в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что сегодня находящиеся на АЭС эксперты агентства слышали "выходы" артиллерии вблизи станции. Некоторые были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.