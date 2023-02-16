Еврокомиссия объявила новые санкции и визит премьера Швеции в Украину: новости за 15 февраля

Война России против Украины: последние новости

Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против России

Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.

"Во-первых, мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Маляр сообщила, что потери некоторых российских отрядов составляют до 80%.

"В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава ", - подчеркнула замминистра.

США анонсировали передачу Украине почти 10 млрд долларов в ближайшие месяцы

Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.

"США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержке правительства Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов", - подчеркнула глава департамента международного содействия Госдепартаменту США Дафна Рэнд.

Зеленский встретился с премьер-министром Швеции в Киеве

Вчера премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", – отметил Зеленский.

Швейцария инициировала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов оцепления бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.

Сегодня в Киевской области будут слышны взрывы

Жителей Белоцерковского района Киевской области предупредили о проведении взрывных работ на Шамраевском месторождении гранитов.

Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

В разведке назвали нынешние потери РФ крупнейшими с начала войны

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о ситуации на фронте, сообщив, что сейчас украинские военные фиксируют чрезвычайное обострение вокруг Бахмута, Угледара и других направлениях.

"Потери врага, скажем так, по количеству, самые большие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом", - отметил представитель ГУР.

Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритетна ее победа в войне

"Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила в войне, потому что единственный способ интеграции - это обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства", - подчеркнул Столтенберг.