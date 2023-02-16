Еврокомиссия объявила новые санкции и визит премьера Швеции в Украину: новости за 15 февраля

В среду, 15 февраля, Еврокомиссия объявила о новых санкциях, а премьер Швеции тем временем посетил Украину.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил Украины есть действительно хорошие шансы перехватить инициативу на поле боя в войне с Россией.
Вчера в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, поскольку там зафиксировали воздушные цели.
Позже в КМВА рассказали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено шесть воздушных целей. По ним отработали системы ПВО.
В Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что потери в некоторых отрядах оккупантов достигают 80 процентов.
Российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Из-за атаки была повреждена многоэтажка, погибли три человека, еще одиннадцать жителей удалось спасти, однако они ранены.
Украинские бойцы уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов в то время, как захватчики штурмовали позиции защитников в Донецкой области.
Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против России
Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятого пакета санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.
"Во-первых, мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Маляр сообщила, что потери некоторых российских отрядов составляют до 80%.
"В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава ", - подчеркнула замминистра.
США анонсировали передачу Украине почти 10 млрд долларов в ближайшие месяцы
Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.
"США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержке правительства Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов", - подчеркнула глава департамента международного содействия Госдепартаменту США Дафна Рэнд.
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции в Киеве
Вчера премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", – отметил Зеленский.
Швейцария инициировала процедуру конфискации активов окружения Януковича
Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов оцепления бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.
Сегодня в Киевской области будут слышны взрывы
Жителей Белоцерковского района Киевской области предупредили о проведении взрывных работ на Шамраевском месторождении гранитов.
Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
В разведке назвали нынешние потери РФ крупнейшими с начала войны
Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о ситуации на фронте, сообщив, что сейчас украинские военные фиксируют чрезвычайное обострение вокруг Бахмута, Угледара и других направлениях.
"Потери врага, скажем так, по количеству, самые большие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом", - отметил представитель ГУР.
Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритетна ее победа в войне
"Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила в войне, потому что единственный способ интеграции - это обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства", - подчеркнул Столтенберг.
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