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Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритетна ее победа в войне, - Столтенберг

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Брюссель, Среда 15 февраля 2023 17:13
Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритетна ее победа в войне, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина будет членом Североатлантического альянса, но сейчас главным приоритетом является ее победа в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе пресс-конференции.

"Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила в войне, потому что единственный способ интеграции - это обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что сейчас неотложная задача для союзников по НАТО - обеспечить, чтобы Украина получила оружие, которое необходимо для того, чтобы дать отпор российским оккупантам.

Генсек добавил, что НАТО работает и над более долгосрочным партнерством с Украиной. Это проявляется в том, что нашей стране помогают перейти от оружия советской эпохи, доктрин, стандартов к стандартам НАТО для улучшения оперативной совместимости в области безопасности и оборонной реформы.

"И все это для того, чтобы приблизить Украину к Альянсу НАТО", - резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нашей стране необходимо построить стойкую армию для членства в НАТО.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина станет членом НАТО уже после победой над Россией.

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