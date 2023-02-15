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Россияне пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области: как результат - минус 60 оккупантов

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Донецкая область, Среда 15 февраля 2023 16:06
Россияне пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области: как результат - минус 60 оккупантов Фото: россияне пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области и потеряли 60 вояк (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытались прорвать боевой рубеж обороны пограничников на одном из направлений в Донецкой области. Их попытка провалилась, РФ потеряла еще 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что артиллерия россиян совершила массированный обстрел опорного пункта пограничников.

Несколько нападающих украинские защитники остановили огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В битве надежное плечо поддержки оказали военные ВСУ. Тем временем, украинская артиллерия ударила по местности, где противник сосредоточил свой резерв.

"Враг отступил для перегруппировки. В результате уничтожено более 60 захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские военные отразили штурм россиян под Бахмутом и уничтожили часть захватчиков в ближнем бою.

Кроме того, украинские защитники сожгли вражескую БМП во время штурма наших позиций в Донецкой области.

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Донецкая область Государственная пограничная служба
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