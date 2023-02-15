В разведке назвали нынешние потери РФ крупнейшими с начала войны
Россияне сейчас теряют наибольшее количество войск и техники от начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Юсов рассказал о ситуации на фронте, сообщив, что сейчас украинские военные фиксируют чрезвычайное обострение вокруг Бахмута, Угледара и других направлений.
"Собственно ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Такими были указания Путина Герасимову, но те дать ничего не означают, ничего у них не получится. Украинский Донбасс держится, и Бахмут держится", - подчеркнул представитель ГУР.
По его словам, несмотря на то, что россияне уже не вторая армия мира, у них все же есть значительный мобилизационный резерв.
"Да часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны, есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы", - отметил Юсов.
Он также добавил, что для оккупантов ситуация на Донбассе сейчас приоритетна, хотя подчеркнул также, что несмотря на значительные потери российских войск в технике и живой силе - возможна активизация вражеских сил и на других участках фронта.
"Потери врага, скажем так, по количеству, наибольшие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом", - отметил представитель ГУР.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожение Украины.
Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что несмотря на то, что под Бахмутом пока самая плохая ситуация, военные ВСУ не отступят.
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