Украина имеет хорошие шансы изменить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, - Пентагон
Вооруженные силы Украины действительно имеют хорошие шансы перехватить инициативу на поле боя в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит The Guardian.
"Я думаю, что у них будут хорошие шансы сделать достаточно существенные изменения на поле боя и перехватить инициативу", - говорится в заявлении.
Остин добавил, что у Украины будет возможность использовать эту инициативу в будущем. Глава Пентагона добавил, что под каждую переданную систему вооружений от НАТО будут проводиться соответствующие учения.
"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы предоставляем возможности, а не только платформу", - добавил министр обороны США.
Напомним, что страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.
Вероятное направление контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет на юге с центром в Мелитополе.
Соединенные Штаты Америки не будут останавливать другие страны, в случае их намерения передать Украине самолеты.
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