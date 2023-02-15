Над Киевом обнаружили около 6 воздушных целей, по всем отработала ПВО

В воздушном пространстве Киеве обнаружили около 6 вражеских целей. По всем отработала ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

"По уточняемой информации это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра", - пишет КМВА.

Отмечается, что объекты могли нести угловые отражатели и определенное разведывательное оборудование. Большинство зондов были сбиты.

Целью врага было выявление и истощение украинского ПВО.

"Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после подробного изучения и анализа остатков сбитых объектов", - добавляет пресс-служба.