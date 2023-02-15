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Швейцария инициировала процедуру конфискации активов окружения Януковича

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Среда 15 февраля 2023 20:15
Швейцария инициировала процедуру конфискации активов окружения Януковича Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Швейцарии.

Речь идет об активах на сумму более 140 млн долларов. Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а мотивом к процедуре конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств.

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам в результате украинской революции 2014 года", - говорится в сообщении.

Федеральный совет пояснил, что его решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России. Первая процедура была запущена в мае 2022 года: она касалась конфискации около 100 млн франков. Затем была начата процедура конфискации еще примерно 30 млн франков.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", - констатировали в Швейцарии.

Напомним, правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Власти объясняют, что это идет в разрез конституции страны.

Ранее Швейцария рассматривала возможность конфискации активов экс-нардепа Юрия Иванющенко.

С начала войны следователи Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам.

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