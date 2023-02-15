ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери некоторых отрядов - до 80%. Оккупанты все меньше доверяют командованию, - Маляр

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 19:30
Потери некоторых отрядов - до 80%. Оккупанты все меньше доверяют командованию, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Потери в некоторых отрядах оккупантов достигают 80 процентов. Кроме того, военные РФ теряют доверие к командованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная", - сказала Маляр.

Она сообщила, что наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей, а напротив, наносят им очень серьезные потери.

"В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, эвакуация погибших и раненых у россиян ограничена или не осуществляется вообще. В результате среди личного состава российских войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" - подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно понесут большие боевые и санитарные потери", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, она сообщила, что сейчас, в частности, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

"Попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль отрядов смертников, прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы", - сообщила замминистра.

Напомним, сегодня украинская разведка сообщила, что нынешние потери РФ являются наибольшими с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бахмут Война России против Украины
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян