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США анонсировали передачу Украине почти 10 млрд долларов в ближайшие месяцы

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Вашингтон, Среда 15 февраля 2023 21:08
США анонсировали передачу Украине почти 10 млрд долларов в ближайшие месяцы Фото: Дафна Рэнд, глава департамента международного содействия Госдепартамента США (flickr by POMED)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов бюджетной помощи уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы департамента международного содействия Госдепартамента США Дафны Рэнд.

"США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов", - подчеркнула она.

Рэнд также отметила, что США по-прежнему готовы сотрудничать с правительством Украины и предоставлять дополнительную бюджетную поддержку по мере необходимости.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готовит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

Также мы писали, что, по информации МВФ, в 2023 году Украина нуждается в том, чтобы получить более 40 миллионов долларов финансовой помощи.

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