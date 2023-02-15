США анонсировали передачу Украине почти 10 млрд долларов в ближайшие месяцы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы департамента международного содействия Госдепартамента США Дафны Рэнд.

Рэнд также отметила, что США по-прежнему готовы сотрудничать с правительством Украины и предоставлять дополнительную бюджетную поддержку по мере необходимости.

"США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов", - подчеркнула она.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готовит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

Также мы писали, что, по информации МВФ, в 2023 году Украина нуждается в том, чтобы получить более 40 миллионов долларов финансовой помощи.

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