Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против России

Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятый пакет санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Фон дер Ляйен отметила, что российский диктатор Владимир Путин не только ведет жестокую войну на поле боя, но и злостно атакует мирных жителей, поэтому он должен заплатить за это.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

https://t.co/ufC6zOqKyJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023

"Во-первых, мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала она.

Так, ЕС нацеливается на многие промышленные товары, которые нужны России, и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин и двигателей, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также товарах для строительного сектора, которые могут применять российские военные, такие как антенны или краны.

"Во-вторых, мы и дальше будем ограничивать экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты", - сказала президент Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС впервые в истории решил добавить структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций.

Так, Иранская революционная гвардия предоставляет России беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому ЕС добавляет семь иранских организаций в список. Блок готов и дальше вводить санкции против стран, которые поставляют Россию важные технологии.

К тому же, ЕС вводит санкции против российской машины пропаганды. ЕС предлагаем внести путинских пропагандистов в санкционный список наравне с политическими и военными руководителями России. Речь идет о более чем 100 новых именах в списке.

Евросоюз также вводит новые меры по предотвращению обхода санкций.

"Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются спрятаться или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят. Это очень важно, учитывая возможное использование государственных активов России для финансирования реконструкции Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она призвала государства-члены быстро принять этот новый пакет санкций. По ее словам, цель состоит в том, чтобы вместе с партнерами по G7 ввести дальнейшие значительные санкции до 24 февраля - ровно через год после того, как Путин начал свою имперскую войну.

Как сообщалось ранее, США готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

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