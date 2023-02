Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против России

Фон дер Ляйен отметила, что российский диктатор Владимир Путин не только ведет жестокую войну на поле боя, но и злостно атакует мирных жителей, поэтому он должен заплатить за это.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

https://t.co/ufC6zOqKyJ