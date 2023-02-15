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В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ: погибли три человека

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Покровск, Среда 15 февраля 2023 21:48
В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ: погибли три человека Фото: В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 февраля, российские военные обстреляли многоэтажку в Покровске (Донецкая область). В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены", - говорится в сообщении.

Кириленко рассказал, что среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

"В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа", - добавил глава области.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Из-под завалов многоэтажки в Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов города в среду, 15 февраля, извлекли тело одного погибшего.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки погибли минимум два человека.

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