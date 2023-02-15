ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина

Новина українською →
Киевская область, Среда 15 февраля 2023 19:23
В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина Фото: в Киевской области завтра будут слышны взрывы (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Степанова

Жителей Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Шамраевском месторождении гранитов завтра, 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Белоцерковском районе пройдут взрывные работы. "Завтра, 16 февраля, в Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", - говорится в сообщении.

Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жители Одессы могут периодически слышать звуки взрывов или стрельбы, не связанные с действиями российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян