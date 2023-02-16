Єврокомісія оголосила нові санкції та візит прем'єра Швеції до України: новини за 15 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

"По-перше, ми пропонуємо подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Маляр повідомила, що втрати деяких російських загонів сягають до 80%

"Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнера" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу", - наголосила заступниця міністра.

США анонсували передачу Україні майже 10 млрд доларів у найближчі місяці

Сполучені Штати Америки планують надати Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної допомоги вже в найближчі місяці.

"США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів", - наголосила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд.

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції у Києві

Вчора прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - зазначив Зеленський.

Швейцарія ініціювала процедуру конфіскації активів оточення Януковича

Швейцарія ініціювала початок нової процедури конфіскації активів оточення колишнього президента України Віктора Януковича, заблокованих після 2014 року.

Сьогодні у Київській області буде чутні вибухи

Жителів Білоцерківського району Київської області попередили про проведення вибухових робіт на Шамраївському родовищі гранітів.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

У розвідці назвали нинішні втрати РФ найбільшими з початку війни

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про ситуацію на фронті, повідомивши, що зараз українські військові фіксують надзвичайне загострення навколо Бахмута, Вугледару та й на інших напрямках.

"Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком", - зазначив представник ГУР.

Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але зараз пріоритетна її перемога у війні

"Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна перемогла у війні, тому що єдиний спосіб інтеграції - це забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави", - наголосив Столтенберг.