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Обстрел многоэтажки в Покровске: разрушен целый подъезд, ранены двое людей (фото)

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Донбасс, Среда 15 февраля 2023 11:50
Обстрел многоэтажки в Покровске: разрушен целый подъезд, ранены двое людей (фото) Фото: из-за обстрела Покровска 15 февраля ранения получили два человека (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, по предварительной информации, враг снова применил ракеты.

"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек", - рассказал он.

По словам главы региона, продолжается спасательная операция, последствия удара уточняются.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажное здание.

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