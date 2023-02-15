Обстрел многоэтажки в Покровске: разрушен целый подъезд, ранены двое людей (фото)

Российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, по предварительной информации, враг снова применил ракеты. "Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек", - рассказал он. По словам главы региона, продолжается спасательная операция, последствия удара уточняются.