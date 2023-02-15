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В Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области

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Среда 15 февраля 2023 18:57
В Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области Иллюстративное фото: в Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 15 февраля, сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов. Появилось фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Как отмечает украинское военное командование, на фото можно заметить воздушный шар с отражателями, который сбила ПВО.

В Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области

Фото: сбитый воздушный шар россиян (facebook.com/AFUkraine)

Напомним, сегодня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, поскольку там зафиксировали воздушные цели.

Позже в КГВА рассказали, что в воздушном пространстве Киева обнаружили шесть воздушных целей. По ним отработали системы ПВО.

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