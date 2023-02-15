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Зеленский встретился с премьер-министром Швеции в Киеве

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Киев, Среда 15 февраля 2023 15:41
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции в Киеве Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон (Виталий Носач, РБК-Украна)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Киев. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента.

"Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", - отметил Зеленский.

Напомним, Швеция одобрила предоставление более 400 млн долларов военной помощи для Украины.

Кроме того, Зеленский попросил Швецию предоставить Украине истребитель Jas 39 Gripen, но Стокгольм отказался.

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