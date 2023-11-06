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ЗСУ ударили по Керчі, а Міноборони готує заміну призову: новини за вихідні

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 08:15
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ЗСУ ударили по Керчі, а Міноборони готує заміну призову: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", що знаходиться в окупованій Керчі. Тим часом Міноборони підготував новацію, що може замінити нинішній призов до армії.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 4 листопада:

Новини за 5 листопада:

Удар по Керчі

В суботу, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом.

Згідно з даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зміни в Міноборони

Міністерство оборони України в неділю, 5 листопада, оголосило про затвердження нової концепції щодо набору до армії. Новація, зокрема, передбачає відмову від строкової служби та введення рекрутингу.

Однак поки триває війна призов залишатиметься.

У Харкові помер доброволець з Польщі

У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював проти окупантів в Україні. Він потрапив у ДТП.

Відомо, що два тижні тому Беднарський потрапив у ДТП. Його госпіталізували до лікарні. На жаль, 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі.

В Ізраїлі міністр оскандалився заявою про ядерку

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.

Ультраправий міністр заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

В Рівному поліція викрила "підпільну вечірку" під час комендантської години

В Рівному правоохоронці викрили "підпільну вечірку", яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години.

Інцидент в аеропорту Гамбурга

Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Вже в неділю чоловіка, який півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках таки затримали.

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