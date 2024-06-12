Зеленський відвідав Німеччину, а в Одесі військові побилися з медиками під ТЦК: новини за 11 червня

Український президент Володимир Зеленський вчора відвідав Німеччину та виступив на конференції з відновлення України, а під одеським ТЦК відбулась сутичка між медиками "швидкої" та військовими.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 11 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський в Німеччині

Минулої ночі президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України. Її мета - консолідувати підтримку для задоволення невідкладних потреб, реалізації швидких проектів, а також створити привабливі умови для бізнесу та приватних інвестицій.

Детальніше про підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference 2024, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Сутичка під ТЦК

Вчора вдень українськими Telegram-каналами почала поширюватись інформація, що співробітники Київського районного ТЦК в Одесі протягом кількох годин утримували бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик.

Медиків відпустили лише після того, як до військкомату з'їхалися машини "швидкої" й з увімкненими сиренами влаштували акцію протесту.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало заяви від представників ТЦК, медиків та правоохоронців, які розслідували дану сутичку.

Естонія оголосила про нову допомогу для України

Вчора,11 червня, Естонія оголосила про передачу нової військової допомоги для України. Цього разу це пускові установки та ракети ЗРК "Містраль".

Точні обсяги допомоги не розголошуються з міркувань безпеки.

Стало відомо, коли у Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро

У Києві рух поїздів "синьою" гілкою метро між ст. "Деміївська" та "Либідська" запустять вже цього року.

Детальніше про те, на якій стадії наразі ремонт та коли "синя" гілка запрацює повноцінно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Україна розгромила збірну Молдови перед Євро-2024

Національна команда України виграла останній спаринг перед чемпіонатом Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва впевнено переграла молдовську збірну.

У Хмельницькій області чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

У Книжківці Хмельницької області чоловік з ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Його затримали, тривають слідчі дії.

Як розповіли у ТЦК, по прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер.

Україна підпише безпекові угоди з США та Японією

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".

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Українські навчальні заклади мають економити електроенергію. Зокрема, це стосується використання кондиціонерів.

Графіки відключення світла

Сьогодні по всій території України знову будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак обмеження триватимуть лише 8 годин.

Детальніше про конкретний час відключень та причину, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.