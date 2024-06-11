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Допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні, - Пентагон

Вівторок 11 червня 2024 03:05
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Допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні, - Пентагон Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Допомога Сполучених Штатів дозволила Збройним силам України сповільнити наступ російських військ у Харківській області, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав він.

Речник констатував два головних досягнення: по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

Райдер також додав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.

Ситуація в Харківській області

З осені 2023 року США припинили надавати ЗСУ військову допомогу, оскільки Палаті представників Конгресу США тривалий час не вдавалося затвердити новий великий пакет фінансової допомоги для України майже на 61 млрд.

Причина була в небажання спікера Палати Майка Джонсона виносити документ на голосування. Він і частина республіканців хотіли, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

20 квітня цього року Палата представників схвалила пакет фінансової допомоги для закупівлі озброєнь для ЗСУ. Опісля документ схвалив Сенат і підписав президент Джо Байден.

На початку травня армія Росії почала наступальну операцію в Харківській області. Військові агресора перейшли держкордон і захопили кілька населених пунктів, зокрема частину міста Вовчанськ.

Завдяки поставкам західної зброї, Сили оборони змогли зупинити просування агресора вбік Харкова.

На запит Києва, США дозволили українським військовим завдавати удари по території Росії зі своєї зброї, окрім балістичних ракет ATACMS. Атаки можуть тривати вздовж вузької ділянки фронту в Харківській області.

Завдяки допомозі від США, Сили оборони можуть вже цього літа перейти у контрнаступ.

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