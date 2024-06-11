Допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні, - Пентагон

Допомога Сполучених Штатів дозволила Збройним силам України сповільнити наступ російських військ у Харківській області, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав він. Речник констатував два головних досягнення: по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ. Райдер також додав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.