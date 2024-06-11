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Стало відомо, коли у Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро

Київ, Вівторок 11 червня 2024 17:01
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Стало відомо, коли у Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро Фото: коли у Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Києві рух поїздів "синьою" гілкою метро між ст. "Деміївська" та "Либідська" запустять вже цього року.

Про це розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", - сказав Вигівський.

Він пояснив, що надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю на прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 20 - з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", - сказав очільник столичного метро.

Вигівський наголосив, що ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього - вже повноцінне відновлення руху потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - пояснив в.о. начальника метрополітену.

Що сталось з "синьою" гілкою метро

Нагадаємо, 8 грудня цього року, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Спочатку говорили, що обмеження продовжаться протягом 6 місяців.

Детальніше про те, що сталось та до яких наслідків це призвело, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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