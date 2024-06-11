Воїни ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку

Українські захисники збили російський військових літак Су-25 на Покровському напрямку, який залишається "найгарячішим" на лінії фронту. Також тут за добу було ліквідовано та поранено майже дві сотні загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сухопутних військ ЗСУ.

Російські обстріли

Упродовж доби російські загарбники завдали по території України 2 ракетних із застосуванням 5 ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, задіяли 486 дронів-камікадзе.

Крім того, противник здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

В Сухопутних військах зазначили, що воїни ЗСУ продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

Від початку доби 10 червня і станом на 22:00 на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

В ЗСУ констатують, що ситуація залишається "напруженою, проте - контрольованою".

На Харківському напрямку відбулися 4 безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

"Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один танк, сім автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки", - розповіли в Сухопутних військах.

Крім того, на цьому напрямку було пошкоджено 2 танки окупантів, 1 бойову броньовану машину, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Також уражено 15 бліндажів та склад боєприпасів ворога.

На Куп'янському напрямку противник намагався відтіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах н.п. Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Ворог успіху не мав, втрат позицій і територій не було допущено.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всі атаки успішно відбито українськими захисниками.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. 4 штурмові дії в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам'янського завершились для ворога невдачею.



На Краматорському напрямку противник 7 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. 6 спроб окупантів прорвати рубежі ЗСУ успіху не мали.

"Ситуація напружена. Триває бій в районі Нового", - передали в Сухопутних військах.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки.

19 ворожих атак відбито. Ще 2 боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

"Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - передали в Сухопутних військах.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17.

"Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка", - розповіли в ЗСУ.

14 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.

На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані.

На Придніпровському напрямку ЗСУ було відбито 2 атаки ворога в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Удари по силах ворога

Впродовж доби, 10 червня, Сили оборони уразили: