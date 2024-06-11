Розвідники провели серію ударів по техніці та живій силі окупантів на Харківському напрямку (відео)
Українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці окупантів на Харківському напрямку. Результатами роботи вони поділились в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.
Як зазначається в повідомленні, на відео показана робота воїнів підрозділу ГУР МО України "Ghost".
"Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній", - розповідають розвідники.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Нагадаємо, напередодні українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.
Також знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку українські прикордонники.
Вчора ми розповідали, як у Вовчанську прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів.
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