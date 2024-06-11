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Розвідники провели серію ударів по техніці та живій силі окупантів на Харківському напрямку (відео)

Харківська область, Вівторок 11 червня 2024 10:15
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Розвідники провели серію ударів по техніці та живій силі окупантів на Харківському напрямку (відео) Фото: розвідники нищать окупантів РФ на Харківському напрямку (ілюстративне фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці окупантів на Харківському напрямку. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначається в повідомленні, на відео показана робота воїнів підрозділу ГУР МО України "Ghost".

"Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній", - розповідають розвідники.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, напередодні українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.

Також знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку українські прикордонники.

Вчора ми розповідали, як у Вовчанську прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів.

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