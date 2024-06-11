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В Україні через спеку завтра знову вимикатимуть світло: у які години

Україна, Вівторок 11 червня 2024 18:45
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В Україні через спеку завтра знову вимикатимуть світло: у які години Фото: Укренерго завтра знову застосує графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра по всій території України знову будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак обмеження триватимуть лише 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00", - заявили в Укренерго.

В Україні через спеку завтра знову вимикатимуть світло: у які години

За словами "Укренерго", причина - зростання енергоспоживання через спеку.

Водночас в компанії пояснили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що цієї весни українці знову згадали про графіки відключення світла. Причиною цьому стали російські обстріли по українських енергетичних об'єктах та тривала затримка допомоги від США.

Нині все частіше відключення світла пов'язують з підвищенням температури на вулиці, адже в такі дні українці найчастіше використовують кондиціонери, а вони, як відомо, потребують значних витрат електроенергії.

Зауважимо, що через це Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. За даним дорученням чиновники мають відмовитися від використання кондиціонерів.

В свою чергу гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав і звичайних українців також обмежити використання кондиціонерів. Адже при значному дефіциті є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.

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