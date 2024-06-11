Від початку доби 37 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Від початку доби, 11 червня, на фронті вже відбулось 37 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у низці районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційних удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - розповідає Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку продовжується атака ворога в напрямку Вовчанська.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі атаки в районі Берестевого.

На Лиманському напрямку військові відбили вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Наразі росіяни концентрують свої зусилля неподалік Тернів. Відбито один штурм, ще три боєзіткнення продовжуються. Також бої тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Наразі ще один бій триває біля останнього населеного пункту.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулось три ворожих штурми росіян. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку українські військові вживають заходів щодо недопущення просування росіян в глибину української території. Ворог продовжує спроби прорвати оборону наших бійців у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. Наразі тривають сім бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку росіяни двічі розпочинали штурмові дії. Наразі бій триває в районі Красногорівки.

На Гуляйпільському напрямку росіяни активізувались у районі Чарівного. Наразі тривають три бойових зіткнення.

На Оріхівському напрямку терористи здійснили чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 10 червня, згідно з даними Генштабу українські військові ліквідували ще 1100 російських терористів. Від початку повномасштабної війни ворог втратив близько 520 850 одиниць особового складу.

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські бійці провели успішну контратаку на південний захід від Донецька, та відновили втрачені позиції в районі Солодкого.