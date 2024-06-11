В Україні навчальні заклади зобов'язали відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Міністерства освіти і науки України.

У своєму листі МОН нагадала про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергетичної системи України.

Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів, а також вуличного освітлення.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням" - йдеться у листі.