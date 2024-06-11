ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні навчальні заклади зобов'язали відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

Україна, Вівторок 11 червня 2024 21:20
UA EN RU
В Україні навчальні заклади зобов'язали відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення Фото: в Україні навчальні заклади відмовляться від кондиціонерів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські навчальні заклади мають економити електроенергію. Зокрема, це стосується використання кондиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Міністерства освіти і науки України.

У своєму листі МОН нагадала про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергетичної системи України.

Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів, а також вуличного освітлення.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням" - йдеться у листі.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні виникли проблеми з електропостачанням внаслідок сильних пошкоджень на ТЕС та ГЕС через удари російських окупантів.

На цьому тлі українців неодноразово закликали не використовувати кондиціонери, оскільки вони споживають багато електроенергії.

Також уряд розпорядився, щоб чиновники перестали використовувати кондиціонери та вуличне освітлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Школа Вимкнення світла
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні