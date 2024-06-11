ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна підпише безпекові угоди з США та Японією: в ОП сказали, коли

Україна, Вівторок 11 червня 2024 22:05
UA EN RU
Україна підпише безпекові угоди з США та Японією: в ОП сказали, коли Фото: Україна підпише безпекові угоди з США та Японією (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже зовсім скоро підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі національного телемарафону.

Никифоров повідомив, що Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".

"На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія", - повідомив він.

Водночас прессекретар президента України наголосив, що не має права розголошувати конкретні деталі, проте зауважив, що це станеться зовсім скоро.

Безпекові угоди

Нагадаємо, цього року Україна започаткувала новий варіант співпраці з країнами партнерами, а саме - двосторонні угоди безпеки. Кожна з них особлива та зроблена відповідно запиту Україна та країни партнера.

Першою серед країн, що вклали таку угоду з Україною стала Британія.

Ми писали, що 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом, у ході якого він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і вони разом підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.

Відповідні угоди з Україною також вже підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Днями президент повідомив, що наразі вся увага залучена на підготовку безпекової угоди з США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні