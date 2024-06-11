Україна підпише безпекові угоди з США та Японією: в ОП сказали, коли
Україна вже зовсім скоро підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі національного телемарафону.
Никифоров повідомив, що Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".
"На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія", - повідомив він.
Водночас прессекретар президента України наголосив, що не має права розголошувати конкретні деталі, проте зауважив, що це станеться зовсім скоро.
Безпекові угоди
Нагадаємо, цього року Україна започаткувала новий варіант співпраці з країнами партнерами, а саме - двосторонні угоди безпеки. Кожна з них особлива та зроблена відповідно запиту Україна та країни партнера.
Першою серед країн, що вклали таку угоду з Україною стала Британія.
Ми писали, що 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом, у ході якого він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і вони разом підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.
Відповідні угоди з Україною також вже підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.
Днями президент повідомив, що наразі вся увага залучена на підготовку безпекової угоди з США.
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