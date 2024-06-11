Інвестиції та більше ППО: перші підсумки конференції з відновлення України

У німецькому Берліні відбувся перший день Міжнародної конференції з відновлення України. Її мета - консолідувати підтримку для задоволення невідкладних потреб, реалізації швидких проектів, а також створити привабливі умови для бізнесу та приватних інвестицій.

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Майже сотня проектів на 27 млрд доларів

На конференції у Берліні було представлено інвестиційний гайд. У ньому зібрано інформацію для інвесторів, експертів та аналітиків, які зацікавлені у відновленні України.

Гайд визначає пріоритетні для уряду сектори, а також зосереджується на розвитку переробної промисловості, щоб усунути прогалини в експортній логістиці та збільшення доданої вартості.

Документ містить детальний огляд ключових секторів - енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, зеленої металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, IT, а також приклади проектів у зазначених секторах.

Загалом в інвестиційному гайді 95 проектів на близько 27 млрд доларів. Багато з них вимагає доопрацювання, для цього готується запуск Project Preparation Facility, щоб збільшити кількість готових проектів для подальшого фінансування.

Як заявила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, щоб наздогнати країни Євросоюзу за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі 10-30 млрд доларів на рік протягом наступного десятиліття.

За підсумками конференції Україна розраховує на домовленості на мільярди. На відкритті президент Володимир Зеленський повідомив, що вже зараз на рівнях уряду, громад та компаній готуються сотні угод щодо відновлення.

"З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони з виробництва в Україні військової техніки та зброї; і для нашої енергетики - для ремонту та розвитку нової та більш сучасної енергетики; і для нашого соціального життя - це стосується, зокрема , освіти, будівництва житла, постачання медичного обладнання", - додав він.

Німеччина: декларація про відновлення і не лише

Мінфіни України та Німеччини підписали декларацію про зміцнення двосторонньої співпраці. Німецький міністр Крістіан Лінднер наголосив, що Берлін не обмежиться лише тією підтримкою, яка потрібна для перемоги у війні.

"Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення", - заявив він.

Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення потенціалу для підтримки приватних компаній, просування інвестицій та реформу Фонду розвитку підприємництва. Українська сторона сподівається, що угода надасть нового імпульсу співпраці з Німеччиною та призведе до зміцнення інституційних можливостей.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що Німеччина надасть понад 30 млн євро пільгового кредиту на українську енергетику. Сьогодні канцлер Олаф Шольц казав про величезний потенціал України.

"Коли ми говоримо про відновлення України, ми обговорюємо відновлення майбутнього члена ЄС. За кілька місяців після початку вторгнення РФ ми разом дали обіцянку про майбутнє України в ЄС. Ми дотримуємося цієї обіцянки", - зазначив він.

Крім того Шольц оголосив, що Єврокомісія створить фонд власного капіталу для подальшої допомоги Україні. А зі свого боку пообіцяв найближчим часом передати зброю, необхідну для захисту.

"Ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Все це в наступні місяці та тижні поїде в Україну", - додав він, говорячи про необхідність захистити країну та критичні об'єкти від шквалу російських атак.

Єврокомісія: перші 1,5 млрд євро від заморожених активів РФ

Європейська комісія у травні схвалила план передачі Україні прибутку від заморожених російських активів. Повідомлялося, що 90% надходжень буде направлено до Європейського фонду миру для постачання озброєнь.

Сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що перший транш направлять уже цього літа.

"Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 млрд євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні", - заявила вона на конференції.

Крім того, за програмою Ukraine Facility ще у червні буде надано 1,9 млрд євро.

Італія: два пакети допомоги, у тому числі військової

Як заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пріоритет у відновленні України має бути зосереджений на захисті інфраструктури сучасними засобами ППО.

"Тому хочу повідомити, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони", - сказав він.

Зазначимо, зенітно-ракетний комплекс SAMP/T здатний збивати балістичні ракети, як з Patriot, передані іншими партнерами. На сьогодні їхня кількість недостатня, щоб прикрити основні критичні об'єкти від російських атак.

Причому Італія готова надавати як військову допомогу, так і в інших сферах. Другий пакет на 140 млн євро спрямований на заходи щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агросектору, гуманітарного сектору та розмінування.

Європейський інвестиційний банк: 100 млн євро на соціальну інфраструктуру

У рамках конференції укладено фінансову угоду з ЄІБ. Мета - відновлення та модернізація основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, житло для переселенців, соціальна інфраструктура, а також відновлення об'єктів на зруйнованих територіях та модернізація у регіонах, які прийняли багато ВПО.

Програма відновлення отримає 100 млн євро.

Зазначимо, на сьогодні обсяг портфеля спільних проектів найвищий за всю співпрацю України з ЄІБ - понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни банк надав інвестиції на понад 2 млрд євро.

Банк розвитку Ради Європи: 100 млн євро на компенсації за житло

Мінфін підписав угоду з Банком розвитку Ради Європи на позику 100 млн євро в рамках проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Він буде реалізовуватися на всій підконтрольній території України. Кошти спрямують на житлові сертифікати, завдяки яким українці отримають компенсацію за знищене житло внаслідок бойових дій та російських обстрілів.

Збитки житловому сектору оцінюються в 50 млрд доларів. Керівник банку Карло Монтічеллі наголосив, що нинішня угода - це лише початок. Фінансова інституція готова підтримувати довгостроковий соціальний розвиток, відновлення та реконструкцію в Україні.

Передбачається, що українці зможуть формувати запити та отримувати сертифікати на житло після перевірки спеціальною комісією. Відстежувати хід розгляду справи можна буде у додатку "Дія".

Про що ще говорив Зеленський у Берліні

Енергетика

Виступаючи перед партнерами, президент заявив, що весняна кампанія російських ударів вибила 9 ГВт потужностей. При тому, що пік споживання минулої зими становив 18 ГВт. Україна втратила у рази більше генерації, ніж споживають великі міста. Знищено 80% теплової та третину гідрогенерації.

Україна має всю природну основу для сучасної енергетики. Але вона не зможе реалізувати це без кредитування та інвестицій.

"Ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити. До зими - протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку… І ще один елемент - маневрена газова генерація… У нас є план, як побудувати до 1 ГВт потужності цього року”, - зазначив Зеленський.

Робочі руки потрібні зараз

Глобальне відновлення України буде після завершення війни з Росією, але робочі руки потрібні зараз.

"Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Тому що будуть робочі місця, буде безпека і я вважаю, що буде велика мотивація", - сказав президент.

При цьому, на його думку, не можна примушувати українських біженців повертатися до країни, поки війна йде, але водночас ті, хто хоче допомогти Україні, могли б повернутися і взяти участь у відновленні.

"Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось поїхав за кордон", - наголосив він.

Про війну з Росією

Якщо українці хочуть зберегти державу, то мають бути готові її відстояти. За його словами, у суспільстві є питання щодо мобілізації, але війна триває не перший день і мобілізація триватиме.

Зеленський наголосив, що ще за рік-два до падіння Берлінської стіни ніхто не міг уявити, як швидко це станеться. І залежало це від лідерства політиків та волі людей. Тому зараз декому здається, що Володимир Путін вічний і війні не буде кінця.

"Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством ... Чи є у нас з вами якась інша мета крім миру? Ні. Чи є у нас якась інша континентальна мрія, окрім мирної Європи? Ні. Чи є у нас якоийсь інший обов'язок, окрім захисту наших народів, нашої Європи та міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні, - додав він.

За його словами, війну з Росією буде завершено на зрозумілих українських умовах. І її не залишать у спадок майбутнім поколінням.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, німецького канцлера Олафа Шольца, міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, новини на сайтах Міністерства економіки та Міністерства фінансів.