ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна розгромила збірну Молдови перед Євро-2024: перемогу затьмарила травма зірки

Кишинів, Вівторок 11 червня 2024 20:54
UA EN RU
Україна розгромила збірну Молдови перед Євро-2024: перемогу затьмарила травма зірки Фото: Віктор Циганков подвоїв перевагу "синьо-жовтих" (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України виграла останній спаринг перед чемпіонатом Європи 2024 року. Дружина Сергія Реброва впевнено переграли молдовську збірну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

Молдова – Україна – 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Матвієнко в центрі поля зіграв головою вперед, а оборонець молдовської збірної Бабогло не розрахував відскок і дозволив Яремчуку опинитися наодинці перед воротами. Форвард лівою потужно пробив у дев'ятку.

Утім, головна подія першої половини була негативною. Миколенко після зіткнення з Крачуном зашкутильгав, але продовжив матч. Проте, вже за кільких хвилин після невеликої пожежі біля воріт Луніна опинився на газоні та вимушений був поступитися місцем на полі Зінченку.

Збірна України поквиталася з Крачуном та компанією перед перервою. Після низки змарнованих моментів підопічні Сергія Реброва подвоїли перевагу. Це Циганков зіграв у стінку зі Судаковим і з меж штрафного майданчика переграв Райляна.

На старті ж другого тайму "синьо-жовті" довели рахунок до непристойного. Спершу Довбик отримав передачу Судакова, відтіснив оборонця і потужним ударом із кількох метрів пробив голкіпера. А потім бомбардир іспанської "Жирони" віддячив хавбеку "Шахтарю". Той обстукався з форвардом і холоднокровно відправив м'яч повз Райляна.

Фінальні півгодини з гаком перетворилися на час для тактичних експериментів. Зокрема, Ребров надав ігрову практику Бражку, Ярмоленку, Зубкову та Маліновському, які, вочевидь, будуть першими кандидатами на заміну й під час Євро-2024. Натомість цифри на табло не змінилися.

Склад збірної України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) – Степаненко (Бражко, 69), Шапаренко (Маліновський, 78) – Циганков (Ярмоленко, 69), Судаков, Мудрик (Зубков, 69) – Яремчук (Довбик, 46)

До слова, напередодні олімпійська збірна України пробилася у фінал Тулона-2024 з перемогою над Японією U-19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні