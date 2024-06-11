Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України. Під час візиту він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та німецькими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зазначається, що Конференція об’єднає уряди, десять із яких - на рівні прем’єр-міністрів, а також компанії та організації для допомоги Україні.

"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", - повідомив президент.

Зеленський додав, що з Олафом Шольцем він буде говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО та спільне виробництво озброєнь.

"Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Басом, а також відвідає військову базу, де навчаються українські військові.