Під одеським ТЦК побились медики та військові: що відомо про інцидент

Сьогодні, 11 червня, під одним з одеських ТЦК відбулась сутичка між військовими та медиками.

Сьогодні вдень стало відомо, що співробітники Київського районного ТЦК в Одесі протягом кількох годин утримували бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик.

Один із фельдшерів, що був затриманий, повідомив "Думській", що медиків відпустили лише після того, як до військкомату з'їхалися машини швидкої й з увімкненими сиренами влаштували акцію протесту.

Що говорять в ТЦК

За даними ТЦК, сьогодні під час перевірки облікових документів у громадян один чоловік відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, затримали його і доставили до Київського РТЦК та СП в Одесі для оновлення облікових даних.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися", - пояснили військовослужбовці.

У зв'язку з цим, у військовослужбовців РТЦК та СП, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.

Військові викликали на місце інциденту представників поліції.

"Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень", - заявили в ТЦК.

Однак після цього, за даними ТЦК, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса. Після чого, на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку.

В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Що говорять поліцейські

Тим часом правоохоронці повідомили, що наразі встановлюють обставини конфлікту між працівниками ТЦК та СП і медиками

"Попередньо встановлено, що інцидент відбувся сьогодні приблизно о 13-й годині в Київському районі міста Одеси між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - заявили в поліції.

Прокуратура кваліфікувала подію як хуліганство

Агенція "Думська" повідомила, що в обласному управлінні поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку),