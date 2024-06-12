Зеленский посетил Германию, а в Одессе военные подрались с медиками под ТЦК: новости за 11 июня

Украинский президент Владимир Зеленский вчера посетил Германию и выступил на конференции по восстановлению Украины, а под одесским ТЦК произошла стычка между медиками "скорой" и военными.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 11 июня, - в материале РБК-Украина .

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Зеленский в Германии

Минувшей ночью президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины. Ее цель - консолидировать поддержку для удовлетворения неотложных потребностей, реализации быстрых проектов, а также создать привлекательные условия для бизнеса и частных инвестиций.

Детальнее об итогах первого дня Ukraine Recovery Conference 2024, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стычка под ТЦК

Вчера днем украинскими Telegram-каналами начала распространяться информация, что сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе в течение нескольких часов удерживали прибывшую по вызову бригаду скорой помощи.

Медиков отпустили только после того, как в военкомат съехались машины "скорой" и с включенными сиренами устроили акцию протеста.

В своем материале РБК-Украина собрало заявления от представителей ТЦК, медиков и правоохранителей, расследовавших данную стычку.

Эстония объявила о новой помощи для Украины

Вчера, 11 июня, Эстония объявила о передаче новой военной помощи для Украины. В этот раз это пусковые установки и ракеты ЗРК "Мистраль".

Точные объемы помощи не разглашаются из соображений безопасности.

Стало известно, когда в Киеве полностью восстановят движение по "синей" ветке метро

В Киеве движение поездов "синей" веткой метро между ст. "Демеевская" и "Лыбидская" запустят уже в этом году.

Подробнее о том, на какой стадии ремонт и когда "синяя" ветка заработает полноценно, можно узнать в материале РБК-Украина.

Украина разгромила сборную Молдовы перед Евро-2024

Национальная команда Украины выиграла последний спарринг перед чемпионатом Европы 2024 года. Команда Сергея Реброва уверенно обыграла молдавскую сборную.

В Хмельницкой области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

В Книжковке Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.

Как рассказали в ТЦК, по прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя было обнаружено запрещенное вещество и шокер.

Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина подпишет соглашения на одной и будущих встреч. Однако не уточнил будет ли это саммит НАТО или встреча "Группы семи".

Учебные заведения Украины обязали отказаться от кондиционеров и уличного освещения

Украинские учебные заведения должны экономить электроэнергию. В частности это касается использования кондиционеров.

Графики отключения света

Сегодня по всей территории Украины снова будут применяться графики отключения света. Однако ограничения будут длиться всего 8 часов.

Подробнее о конкретном времени отключения и причине, можно узнать в материале РБК-Украина.