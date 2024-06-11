Пускові установки та ракети "Містраль". Естонія оголосила про нову допомогу для України

Естонія сьогодні, 11 червня, оголосила про передачу нової допомоги для України. Цього разу це будуть пускові установки і ракети ЗРК "Містраль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Естонії .

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для протидії триваючій брутальній агресії Росії, і в інтересах безпеки Естонії зробити свій внесок у цю справу разом із союзниками", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Певкур пояснив, що його країна сформувала пакет допомоги таким чином, щоб він був максимально корисним для України, не ставлячи під загрозу боєздатність Сил оборони Естонії.

Точні обсяги допомоги не розголошуються з міркувань безпеки.